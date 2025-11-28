Работу автобусов на маршрутах № 29 и № 30 проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске проводится еженедельный контроль работы общественного транспорта. Представители администрации округа проверили движение автобусов маршрутов № 29 и № 30 на предмет соответствия расписанию.

Во время утреннего рейда было зафиксировано, что несколько рейсов отклонились от графика, прибывая с задержкой в 5-7 минут. Информация о выявленных нарушениях передана компании «Мострансавто» для принятия соответствующих мер. Отмечается, что предприятие активно работает над повышением качества перевозок, в том числе занимается набором персонала.

«Проведение регулярных проверок дает нам возможность быстро реагировать на жалобы жителей и оперативно устранять недостатки в работе транспорта. Мы постоянно контролируем соблюдение расписания и взаимодействуем с перевозчиком, чтобы минимизировать сбои в движении. Небольшие задержки рейсов чаще всего вызваны пробками на дорогах», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Актуальная информация для соискателей, интересующихся вакансиями водителей в «Мострансавто», размещена на официальном сайте компании. Контактные телефоны для связи: 8 (903) 120-64-37 и 8 (903) 161-92-91.

Сообщить о проблемах в работе общественного транспорта жители могут по горячей линии главы округа: 8 (800) 201-67-47, а также с помощью регионального портала «Добродел».