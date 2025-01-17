Работу автобусов на 2 маршрутах продлят в Ленинском округе в ночь на Крещение

В ночь с 18 на 19 января для удобства жителей и гостей муниципалитета общественный транспорт будет ходить до мест крещенских купаний. Изменения коснутся двух маршрутов — № 367 и № 1228.

Общественный транспорт до мест, где оборудованы купели, будет курсировать до 03:00 19 января. Автобус № 1228 «Развилка — Москва (улица Люблинская)» довезет прихожан до Христорождественского храма в селе Беседы. На автобусе № 367 «Константиново — Москва (станция метро "Домодедовская")» можно доехать до Преображенского храма в поселке Совхоза имени Ленина, до озера Кругляш у храма Преображения Господня в селе Остров, а также до деревни Апаринки, где купель установят на территории учебного центра МЧС.

Для владельцев автомобилей в местах крещенских купаний будут организованы временные парковки. Также приведут в порядок подъезды и подходы к храмам.

В городском округе в этом году оборудуют шесть мест для омовений: две купели на открытых водоемах и еще четыре — на территории храмов. Везде организованы теплые раздевалки и раздача горячего чая, будут дежурить медики, спасатели и волонтеры.