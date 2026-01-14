Работу автобусов до храмов и купелей в Подмосковье продлят в Крещенскую ночь

График работы некоторых автобусов продлят в Подмосковье в Крещенскую ночь с 18 на 19 января. Транспорт до храмов и мест купания будет ходить до трех часов ночи.

Как сообщили в областном Минтрансе, жители и гости Подмосковья смогут добрать до популярных купелей на автобусах.

«В Крещенскую ночь пассажиры смогут воспользоваться 66 маршрутами Мострансавто. Все автобусы, которые будут задействованы в транспортной работе, пройдут предрейсовый контроль, а для водителей проведут инструктаж по работе и соблюдению ПДД», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Так, добраться до церкви Преображения Господня в Больших Вяземах можно будет доехать на маршруте № 45, а до храма Рождества Христова в Истре — на автобусах № 32.

Ознакомиться со всеми маршрутами можно по ссылке.