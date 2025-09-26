Работу аварийно-диспетчерской службы модернизировали в Волоколамске
Диспетчеры АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» переехали в современное здание, оснащенное новейшим оборудованием. Большие мониторы позволяют в режиме реального времени контролировать работу всех систем жизнеобеспечения округа.
Специалисты получили мгновенный доступ к данным котельных и могут оперативно реагировать на любые изменения в работе оборудования. Позаботились и о комфорте сотрудников.
Диспетчеры и слесари получили новую брендированную спецодежду для всех сезонов, а также планшеты с необходимой рабочей информацией для повышения мобильности службы.
«Работу по модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства мы проводим по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Наша главная цель — повысить эффективность и надежность работы предприятий округа», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Автоматизация диспетчерской системы стала одним из ключевых этапов технического перевооружения АО «Волоколамское ПТП РЖКХ». Новый формат работы позволит быстрее выявлять и устранять неполадки в системах тепло- и водоснабжения округа.