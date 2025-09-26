Работу аварийно-диспетчерской службы модернизировали в Волоколамске

Диспетчеры АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» переехали в современное здание, оснащенное новейшим оборудованием. Большие мониторы позволяют в режиме реального времени контролировать работу всех систем жизнеобеспечения округа.

Специалисты получили мгновенный доступ к данным котельных и могут оперативно реагировать на любые изменения в работе оборудования. Позаботились и о комфорте сотрудников.

Диспетчеры и слесари получили новую брендированную спецодежду для всех сезонов, а также планшеты с необходимой рабочей информацией для повышения мобильности службы.