Работу аварийно-диспетчерских служб модернизируют в Серпухове

Ресурсоснабжающие предприятия городского округа Серпухов модернизируют круглосуточные аварийно-диспетчерские службы до 30 сентября 2025 года. Здесь отремонтируют помещения и закупят новое оборудование.

Инициатива направлена на повышение уровня обслуживания и оперативности во время аварийных ситуаций. Работу выполнят в «Водоканал-Сервис» и «Тепловодоканал» в Пущине по региональному стандарту в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Рабочие отремонтируют помещения, для работы закупят новое оборудование и инструменты, обеспечат сотрудников запасом материалов для восстановления повреждений, а также установят программное обеспечение.

Комплекс мер позволит быстрее устранять аварии и обеспечит надежное функционирование коммунальных служб в осенне-зимний период. Работы завершат до 30 сентября 2025 года.