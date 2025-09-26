Работу аварийно-диспетчерских служб модернизируют в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел выезд в аварийно-диспетчерской службу МУП «Водоканал-Сервис». На предприятии проводится работа по усилению службы оперативного реагирования на аварии в сетях водоснабжения и водоотведения.

Внедряются современные системы автоматизации: на мониторах диспетчеров теперь отображается точная информация о месте аварии и приоритетах выезда бригад, что позволит максимально быстро устранять неполадки.

На сегодняшний день в коллективе МУП «Водоканал-Сервис» трудятся порядка 500 специалистов. Для дальнейшего развития РСО ведется работа по привлечению кадров: создаются новые должности мастеров, диспетчеров, электриков и сварщиков.

На водозаборных узлах устанавливаются датчики давления и уровня. Из 13 крупных объектов уже шесть оснащены, остальные будут подключены в следующем году. Пока программа реализуется в самом Серпухове, но в будущем охватит и другие населенные пункты округа.

Курс на модернизацию и укрепление кадрового потенциала позволит предприятию и в дальнейшем гарантировать надежное функционирование важнейших для округа систем жизнеобеспечения.