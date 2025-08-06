Работу 809 управляющих компаний проверили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье оценили работу 809 муниципальных и частных управляющих организаций за второй квартале 2025 года. Высокие результаты работы показали почти 300 из них.

Специалисты оценили организацию работы в Единой диспетчерской службе, отсутствие задолженностей, наличие жалоб на содержание контейнерных площадок, а также размещение информации в системе ГИС ЖКХ, наличие аварийной службы, счетчиков и многое другое.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального министерства по содержанию территорий Владислава Мурашова, количество управляющих компаний в зеленой зоне увеличилось на 16% по сравнению с первым кварталом года.

«При этом красная зона сократилась на 14%. Основные причины — своевременное закрытие заявок в ЕДС, корректное внесение данных в ГИС ЖКХ и снижение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и регоператорами» — сказал он.

В зеленую зону вошли 282 организации, в желтую — 314, в красную — 213.

Узнать подробнее о рейтинге можно по ссылке.