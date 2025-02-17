Работу 4 светофоров скорректировали в Химках и Щелкове за неделю

Работа по оптимизации движения на дорогах продолжается в Московской области. В ее рамках представители Центра безопасности движения региона скорректировали работу четырех светофоров в Химках и Щелкове за неделю.
В Щелкове увеличили время выезда с Фабричной на Вокзальную улицу на семь секунд в период с 11:00 до 17:00. В деревне Брехово оптимизировали движение по Пятницкому шоссе. Специалисты увеличили время проезда по прямому ходу шоссе на семь секунд, скорректировав работу светофора на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе. Помимо этого, они оптимизировали работу двух пешеходных светофоров на 43-м и 44-м километрах Пятницкого шоссе.
В Минтрансе Московской области пояснили, что дорожную ситуацию в Московской области постоянно мониторят и при необходимости вносят необходимые изменения. Это позволяет повысить пропускную способность участков на 10-15%.
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