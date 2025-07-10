Работу 160 нелегальных такси пресекли возле аэропортов Подмосковья с начала года

С начала года возле аэропортов Шереметьево и Домодедово выявили около 160 нелегальных машин такси. Совместные проверки Управления регионального административно-транспортного контроля и правоохранительных органов охватили более 12 тысяч автомобилей, в результате чего удалось выявить 4,2 тысячи нарушений.

Количество рейдов в зоне аэропортов традиционно увеличивается в период отпусков и праздников.

«В отношении нарушителей составлено более 630 административных материалов, а транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки. При этом число нарушений снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгения Каретникова.

Наибольшее количество нелегальных такси зафиксировали в феврале и марте: более 70 случаев выявили в аэропорту Шереметьево и около 90 — в Домодедово.

Власти напоминают, что использование услуг нелегальных перевозчиков несет риски для пассажиров.

Такси должно соответствовать установленным стандартам: белый кузов с желтой и серой полосами, шашечный пояс, оранжевый фонарь на крыше. В салоне должна быть указана информация о шофере, компании, тарифах.

Водители обязаны проходить медосмотры, иметь путевые листы и стаж не менее трех лет.