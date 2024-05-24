Работоспособность камер видеонаблюдения проверили в Лобне

В микрорайоне Букино городского округа Лобня установлены новые камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Их работоспособность проверил заместитель главы городского округа Лобня по территориальной безопасности Руслан Коркмазов.

Руслан Коркмазов провел встречу с жителями дома № 6 по улице Деповская, где недавно установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Камеры на подъездах уже работают исправно и позволят оперативно находить виновных в случае правонарушений», — отметил Руслан Коркмазов.

В Лобне в систему «Безопасный регион» уже интегрировано более 1100 камер.

Жители города могут узнать о наличии видеокамер в конкретном месте и предложить установку новых устройств на портале «Добродел».

Программа «Безопасный регион» действует в Московской области с 2015 года. Она включает в себя более 135 тысяч видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на торговых объектах, в подъездах многоквартирных домов, на придомовых территориях, а также на детских, спортивных и контейнерных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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