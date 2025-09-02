Работодателям Солнечногорска напомнили о важности соблюдения трудовых норм

Во время обсуждения рассматривались ситуации, когда работодатели назначают зарплаты ниже среднего показателя. Участникам дали разъяснения о необходимости строго следовать трудовому законодательству, уделяя особое внимание корректному оформлению трудовых договоров, полной и своевременной выплате заработной платы, а также созданию достойных условий для сотрудников.

«Цель работы комиссии — обеспечение справедливой оплаты труда и соблюдение трудового законодательства в организациях городского округа. Совместная работа администрации и налоговых органов направлена на создание благоприятных условий для развития бизнеса и защиты прав работников», — отметила Надежда Назарьева.

Жителям напоминают, что о случаях нарушения трудовых прав можно сообщать по телефонам: в отдел социального развития администрации округа — 8-496-263-85-42, на «горячую линию» администрации городского округа — 8-800-201-67-47, в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) — 8-800-707-88-41, а также в Государственную инспекцию труда в Московской области по телефону 8-495-343-99-54 или лично по адресу: город Москва, улица Домодедовская, дом 24, корпус 3.