Работодатели Ленинского округа встретились со студентами колледжа

Традиционная ярмарка вакансий прошла в структурном подразделении колледжа «Московия». Участие в ней приняли представители предприятий и организаций муниципалитета.

Мероприятие проводится дважды в год для выпускников, готовящихся к выходу на рынок труда. Заместитель заведующего структурным подразделением колледжа Ангелина Акмаева отметила, что большинство студентов проходят практику и трудоустраиваются именно у партнеров учебного заведения, которые предлагают хорошие условия по специальности и перспективы роста.

Среди работодателей — УМВД России по Ленинскому округу, компании «Ультралогистик», «Гипсобетон», «Джиджипро», гипермаркет «Лента», а также представители МЧС и Торгово-промышленной палаты. Все они находятся в транспортной доступности для студентов, проживающих в Ленинском округе, Домодедове и соседних территориях.

Помимо вакансий, выпускникам рассказали о возможностях продолжения образования. Представители вузов сообщили об условиях поступления. Такие встречи помогают будущим специалистам познакомиться с работодателями и начать карьеру еще до получения диплома.