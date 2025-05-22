Работодателей Подмосковья обяжут принимать на работу ветеранов боевых действий

В Подмосковье приняли изменения в закон «О квотировании рабочих мест». Согласно нему каждый работодатель с командой сотрудников более 200 человек с 1 сентября должен будет трудоустроить одного ветерана боевых действий. Об этом сообщили в Минсоцразвития МО.

«Такие изменения позволят гарантированно обеспечить трудоустройство ветеранов боевых действий и создать дополнительные возможности для интеграции в гражданскую жизнь. Мы понимаем, что многие из них сталкиваются с трудностями при поиске работы, и наша задача — помочь им реализовать свой потенциал», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Сейчас региональные работодатели с командами более 100 человек имеют квоту. Их обязуют трудоустраивать 1% сотрудников, испытывающих проблемы с поиском работы. Категории граждан определяются самостоятельно.

В ведомстве напомнили, что для ветеранов СВО в Московской области действуют системы обучения и переподготовки. Подробную информацию о вакансиях и программах можно получить в региональном Кадровом центре.