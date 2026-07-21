Работнику перинатального центра в Видном вручили грамоту главы Ленинского округа

Глава планово-экономического отдела Видновского перинатального центра Елена Моргачева получила почетную грамоту главы Ленинского округа. В учреждении она работает с 2012 года.

Специалист и ее коллеги каждый месяц формируют доходную часть перинатального центра.

«Мой общий рабочий стаж составляет почти 40 лет. Все организации, в которых трудилась, были очень разными, но Видновский перинатальный центр — это моя особая любовь и радость, здесь многие сотрудники мне стали по-настоящему близкими и дорогими людьми», — рассказала Елена Моргачева.

Она поблагодарила других сотрудников учреждения за выполнение сложной работы, которая позволяет приобретать необходимые медикаменты и современное оборудование.

В свой юбилей Елена Моргачева получила почетную грамоту, которая дополнила благодарности от губернатора Подмосковья и руководства муниципального образования.