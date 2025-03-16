Работников ЖКХ в Воскресенске наградили к профессиональному празднику
Торжественная церемония награждения ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства прошла в Воскресенске. Лучшим вручили грамоты, а творческие коллективы подготовили концертную программу.
Николай Ивушкин начинал карьеру в должности токаря, затем стал слесарем-монтажником на спецобъектах в Москве. Сегодня он трудится в Воскресенске слесарем-ремонтником, хотя уже вышел на пенсию.
«Желающих среди молодежи мало на такие профессии: и зарплата, и трудности большие, изношенность идет. Силы есть. Пока мы востребованы, нужны, мы работаем», — сказал слесарь-ремонтник управляющей компании «ВДСК — сервис» Николай Ивушкин.
Сотрудники ЖКХ выходят на смену в любую погоду, трудятся по сменам и без выходных, чтобы в домах жителей муниципалитета было тепло и светло, а во дворах чисто и уютно.
Лучших по традиции наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.
«Со многими из вас мы прошли по всем подвалам, были на всех котельных, смотрели трубы, работу ВЗУ. Я могу сказать с полной уверенностью, что все работающие на территории городского округа Воскресенск, независимо от форм собственности, — одни из самых профессиональных работников на территории Московской области», — сказал глава округа Алексей Малкин.
Артисты концертно-выставочного зала подготовили для сотрудников ЖКХ праздничную программу.
Среди гостей — Надежда Тараканова. Она работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства больше 30 лет. В ее подчинении — 22 сотрудника — надежный и сплоченный коллектив.
«Со мной девочки все работают по 30 лет, никто не ушел. Когда я иду по участку, душа радуется. Как здорово работать в нашей сфере. Важно, чтобы это сохранялось», — отметила начальник ЖЭУ № 2 управляющей компании «Мицар» Надежда Тараканова.
Работники ЖКХ отметили, что главная награда — благодарность жителей, которые ценят их труд.