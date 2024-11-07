Работников ЖКХ в Реутове наградят по просьбе жильцов за качественную работу

Жители дома № 6 на улице Октября в Реутове выразили благодарность сотрудникам «РЭУ № 5» за профессионализм и качественное выполнение работ. Главный инженер Николай Поничев, а также плотники Намиг Хиялов, Сергей Антипов и Виктор Свистунов получили высокую оценку за установку подъездных и тамбурных дверей, а также утепление и обшивку перегородок в четырех подъездах дома.

В своем обращении в социальных сетях жители отметили, что каждый сотрудник на своем участке проявил себя профессионалом. Все работы по установке выполнены на отлично. Жильцы также поблагодарили генерального директора «РЭУ № 5» Сергея Башкатова за организацию и контроль работ и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Отметим, что изначально планировался небольшой косметический ремонт, но после оценки состояния дверей Совет дома совместно с управляющей компанией «Жилсервис» приняли решение о замене как тамбурных, так и железных подъездных дверей. Все работы были выполнены в согласованные сроки, что еще раз подтвердило высокий уровень профессионализма сотрудников.

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