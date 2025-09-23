Работников ЖКХ в Дмитрове наградили к началу отопительного сезона

На мероприятии собрались работники котельных из Дмитрова, Яхромы, Рогачево, Икши и других населенных пунктов округа. Врип руководителя муниципалитета Михаил Шувалов выступил перед участниками встречи с приветственным словом.

«Сфера ЖКХ — это основа стабильности и комфорта нашей жизни. Благодарю за ваш ответственный и такой необходимый труд. Уверен, что новый отопительный сезон пройдет в штатном режиме, а в домах жителей округа всегда будет тепло», — сказал Михаил Шувалов.

Сотрудников, проработавших на объектах теплоснабжения 20 и более лет, наградили благодарственными письмами главы округа. Всего на мероприятии отметили 30 человек: операторов котельных, аппаратчиков химводоочистки и слесарей-ремонтников с различных участков.

«Я пришла работать в котельную на Комсомольской улице в 1986 году, когда она была еще старой, а новую только строили. С тех пор и по сей день я работаю здесь аппаратчиком. Очень приятно получить такое внимание сегодня, особенно благодарственное письмо от главы — это впервые. Огромное спасибо нашему директору за поздравления», — поделилась аппаратчик химводоочистки Вера Ионова.

Праздничную атмосферу на мероприятии создал концерт, который подготовили воспитанники Дмитровской детской школы искусств.