Работников ЖКХ наградили в Зарайске

В преддверии профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в Зарайске прошли торжества, посвященные людям, чей труд является фундаментом городского комфорта. Праздничное мероприятие, состоявшееся в стенах Дворца культуры имени Леонова, собрало сотни специалистов — от слесарей и техников до руководителей коммунальных служб.

Слова благодарности в адрес тружеников отрасли прозвучали от первых лиц округа. Глава округа Виктор Петрущенко лично поприветствовал собравшихся, отметив, что именно от работы сотрудников ЖКХ зависит благополучие каждого дома и уют на улицах города и сельских территорий.

«За многолетнюю преданность делу и высокий профессионализм лучшие представители отрасли были отмечены наградами. Почетные грамоты и Благодарственные письма Московской областной Думы, а также награды от администрации округа получили сотрудники МУП „ЕСКХ Зарайского района“ и работники Управляющей компании округа», — отметили организаторы.

Торжественная часть органично переросла в большую концертную программу. Творческие коллективы округа подготовили яркие номера.