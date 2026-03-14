Работников ЖКХ и бытового обслуживания наградили в Подольске

Медаль «За безупречную службу I степени» получил индивидуальный предприниматель Алексей Мартиросян. За его плечами 34 года работы в «Доме быта». Он отметил, что старается выполнять работу качественно и постепенно расширять спектр услуг для населения. Для него это уже вторая медаль, и он ценит признание.

По итогам народного голосования прошлого года лучшим признали банный комплекс из Подольска. Генеральный директор Александр Полунин подчеркнул, что главная задача — не только собрать коллекцию, но и сохранить ее. В интерьерах представлены панно, статуи и другие произведения искусства, и учреждение планирует развивать это направление.

Начальник управления потребительского рынка Александр Акопов поздравил собравшихся и поблагодарил за преданность округу. Он отметил, что работники сферы продолжают качественно выполнять свою работу, обеспечивая необходимые услуги для повседневной жизни жителей.