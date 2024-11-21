Работников транспорта в Подольске наградили к профессиональному празднику

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин поздравили работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. Лучшим сотрудникам вручили муниципальные награды.

Руководитель муниципалитета наградил лучших сотрудников Муниципального унитарного предприятия «Подольский троллейбус», Межмуниципального автотранспортного предприятия № 5 филиала акционерного общества «Мострансавто» и частных компаний-перевозчиков.

«Водители, механики, диспетчеры, инженеры, слесари по ремонту автомобилей — благодарю каждого за те безопасность и комфорт, которые обеспечиваете своей работой. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах!» — пожелал глава Подольска Григорий Артамонов.

Почетными грамотами Совета депутатов городского округа Подольск ко Дню работника транспорта отметили начальника Колонны № 1 Межмуниципального автотранспортного предприятия № 5 филиала акционерного общества «Мострансавто» Валерия Вербицкого и главного аналитика отдела по транспортному обслуживанию населения и связи Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи администрации округа Елену Маховых.

Также благодарственные письма из рук председателя Совета депутатов округа Алексея Никулина получили водитель троллейбуса Муниципального унитарного предприятия «Подольский троллейбус» Татьяна Орлова, диспетчер ООО «Глобал» Хасан Сафаров и финансовый директор ООО «Скиф Транс» Елена Усова.

«Роль работников отрасли с каждым годом возрастает. Повышение транспортной доступности Подольска улучшает качество жизни, увеличивает его инвестиционную привлекательность. Способствует росту градостроительного и туристического потенциала, укреплению торговых связей с другими регионами России и зарубежными странами», — подчеркнул Алексей Никулин.

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