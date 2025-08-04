Работников станции Железнодорожная наградили в Балашихе

В честь празднования Дня железнодорожника члены партии «Единая Россия» посетили станцию Московской железной дороги в Балашихе. Депутаты выразили благодарность и вручили заслуженные награды сотрудникам, которые ежедневно обеспечивают комфорт и безопасность сотен тысяч пассажиров.

Особое внимание было уделено Александре Дмитриевой, дежурному по парку станции, которая уже 45 лет трудится на железной дороге, из них 18 лет в своей текущей должности. Ее опыт и преданность делу служат ярким примером для молодого поколения работников.

«Железнодорожники — это те, от кого зависит жизнь и комфорт множества людей. Железнодорожная является ключевым узлом МЦД-4 и одной из самых загруженных станций Подмосковья. Мы благодарим вас за ваш профессионализм, ответственность и преданность делу!» — подчеркнул член фракции «Единая Россия» Рустам Фахрисламов.

МЦД-4 — это важнейший транспортный проект, который значительно улучшил доступность для жителей Балашихи и всего Подмосковья. Станция Железнодорожная, являясь самой крупной на МЦД, ежедневно принимает более 100 тысяч пассажиров.