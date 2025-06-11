Работников сферы здравоохранения наградили ко Дню медика в Волоколамске

Праздничное мероприятие ко Дню медицинского работника прошло в Волоколамске. На нем наградили выдающихся представителей профессии.

Награждение и концерт провели в Центре культуры и творчества «Родники». Благодарственные письма медикам вручила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Она также передала специалистам награды от Министерства здравоохранения Московской области, министра ведомства Максима Забелина и от администрации округа.

«Ваша работа — это не просто профессия, это призвание. Вы ежедневно сталкиваетесь с болью и страданием, но находите в себе силы оказывать помощь, дарить надежду и возвращать людям здоровье. Ваше сострадание и профессионализм — пример для всех нас. Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и милосердие», — сказала глава округа.

Отметим, что сегодня в муниципалитете работают 100 врачей и около 240 работников среднего медперсонала.