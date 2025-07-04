Работников сферы культуры Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Министерство культуры России совместно с Управлением Президента по общественным проектам запускает первую национальную премию для руководителей, реализующих значимые культурные проекты. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе.

Отбор претендентов стартовал в июне и продлится до конца августа.

К участию приглашают глав профильных ведомств, директоров культурных и образовательных учреждений, организаторов творческих проектов и руководителей коллективов.

Жюри будет оценивать конкурсантов как в основных номинациях, так и в специальных, среди которых «Наставник», «Молодой руководитель» и «СВОя культура».

В сентябре эксперты, в числе которых будут представители власти, деятели культуры и общественные лидеры, оценят все поступившие заявки.

Подробная информация о премии доступна на официальном сайте.