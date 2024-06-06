Работников «Мособлпожспаса» за отличную работу отметили почетным званием

Руководитель территориального управления № 5 «Мособпожспаса» Геннадий Лафицков и его заместитель Михаил Лобанов получили почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области». Спасателей отметили за самоотверженную работу на очередном заседании коллегии Главного управления МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, одной из главных тем совещания стала подготовка к купальному сезону в Подмосковье. В этом году в регионе планируют открыть 81 пляж для купания. Все лето работники «Мособлпожспаса» и инспекторы ГИМС будут проводить рейды по выявлению несанкционированных мест купания, а также продолжат информировать жителей о правилах безопасности на воде.

Также специалисты проведут уроки безопасности в летних оздоровительных лагерях, школах и детских садах, а всех желающих профессиональные инструкторы научат плавать.

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