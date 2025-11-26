Работников культуры пригласили на конкурс профмастерства в Подмосковье

Прием заявок на конкурс «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и дополнительного образования начнется в Подмосковье 1 декабря. Победители получат денежные призы от 200 до 350 тысяч рублей.

В рамках конкурса выберут лучших работников библиотек, театров, музеев, а также организаций дополнительного образования сферы культуры. Всего вручат 10 премий в семи номинациях.

Заявки на конкурс будут принимать с 1 по 30 декабря. Комиссия рассмотрит их до 1 февраля 2026 года, после чего конкурсанты презентуют свои работы.

Заявки принимаются по адресу: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, Управление цифровой трансформации, развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности.