Работников культуры поздравили в Богородском округе

24 марта в Районном доме культуры города Ногинск отпраздновали профессиональный праздник, который отмечают библиотекари, работники и специалисты ДК, учреждений дополнительного образования детей, клубов, кинотеатров, музеев, досуговых центров, театров и филармоний. Сложно перечислить их все, но важно другое — эта работа несет людям свет просвещения.

С приветственным словом к гостям и зрителям обратился глава Богородского округа Игорь Сухин. «Спасибо всем, кто работает в наших домах культуры, школах искусств, библиотеках, музеях за плодотворный и нужный труд, за сохранение истинных ценностей, постоянный творческий поиск. От души желаю каждому, кто вовлечен в эту деятельность, творит и созидает, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и творческого вдохновения!», — сказал он.

На сегодняшний день в округе работают 21 муниципальное учреждение культуры, 40 филиалов и структурных подразделений. В уютном зале РДК поблагодарили тех, чья деятельность тесно переплетена с творчеством, искусством и воспитанием юных талантов. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и мастерство руководителям и коллективам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Среди почетных гостей были председатель окружного совета депутатов Владимир Хватов и депутат Ольга Попова.

«В Богородском округе проводятся работы по модернизации и ремонту домов культуры и художественных школ. Обновления происходят не только в Ногинске, но и в других населенных пунктах, таких как Буньково, Молзино, поселок имени Воровского и Ямкино. Были построены новые сельские библиотеки в Колонтаеве, Ельне и Зубцове. В Центральной библиотеке имени Пушкина прошел масштабный ремонт с целью создания „модельной библиотеки“. В центре культуры „Акрихин“ в Старой Купавне начался капитальный ремонт, который завершится в 2027 году. Также продолжается комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, что способствует улучшению доступа к литературе для жителей региона. Модернизация учреждений культуры и поддержка их сотрудников способствуют сохранению культурного наследия, созданию комфортных условий для работы и обучения в сфере искусства и культуры», — отметила Ольга Попова.

Праздничное настроение и яркие выступления зрителям и участникам торжества дарили артисты и творческие коллективы округа.