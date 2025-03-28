Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Химках

Работникам сферы искусства в Химках вручили отличительные знаки Российского творческого Союза работников культуры. Специалистов отметили за развитие искусства страны в честь Дня работника культуры.

Почетный знак «За заслуги в культуре и искусстве» вручили художнику-иппологу Екатерине Борисовой. Она обучает детей живописи и проводит мастер-классы для военнослужащих, находящихся на лечении в санаториях Минобороны России. Помимо этого, грамоты получили музыканты коллектива «Групповая терапия» — священник Храма Святой Троицы отец Глеб и Илья Езерский.

Всего в мероприятии приняли участие деятели искусства со всей России. Они обсудили планы по развитию сферы за круглым столом «Культура Отечества. Сила единства». Специалисты затронули такие темы, как сохранение традиций и наследия.

Отметим, Российский творческий Союз работников культуры был образован в 1990 году в Санкт-Петербурге, в этом году он празднует свой 35-летний юбилей.