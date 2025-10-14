Работников агропромышленного комплекса наградили в Подольске

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось 10 октября. Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов поздравил представителей отрасли и вручил им заслуженные награды.

Медаль «За безупречную службу» третьей степени получила бухгалтер «Фермы Козино» ЕленаТюменева. Она трудится по своей специальности уже более 15 лет. Это первая медаль специалиста, которая была очень рада, что ее труд оценен по достоинству.

Среди награжденных также был директор Подольской государственной зональной машиноиспытательной станции Владимир Колосов. Ранее он принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень», где представил свои проекты и обсудил планы с ведущими специалистами других регионов.