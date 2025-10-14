Работников агропромышленного комплекса наградили в Подольске
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось 10 октября. Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов поздравил представителей отрасли и вручил им заслуженные награды.
Медаль «За безупречную службу» третьей степени получила бухгалтер «Фермы Козино» ЕленаТюменева. Она трудится по своей специальности уже более 15 лет. Это первая медаль специалиста, которая была очень рада, что ее труд оценен по достоинству.
Среди награжденных также был директор Подольской государственной зональной машиноиспытательной станции Владимир Колосов. Ранее он принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень», где представил свои проекты и обсудил планы с ведущими специалистами других регионов.
Всего награды получили 19 человек, благодаря которым на столах жителей округа и всей страны есть свежие натуральные продукты.
«Благодаря вашему труду, безусловно, достигаются все показатели, которые связаны с сельскохозяйственной безопасностью, ну и, конечно же, благодаря вам все наши жители получают качественные продукты питания, а промышленность — сырье», — обратился к виновникам торжества Владимир Кравцов.