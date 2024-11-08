Форум «Культура. Традиции. Наследие» стартовал в Москве. Он собрал представителей различных областей для обсуждения вопросов сохранения и развития отечественной культуры и традиций.

В рамках форума открыли выставку уникальных художественных экспонатов, призванных отразить богатое наследие России. Также организовали дискуссию на тему сохранения и развития российской культуры и традиций как важной составляющей национальной идентичности страны.

Среди участников форума присутствовали представители ресурсоснабжающей организации АО «ФПЛК», находящейся в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Специалисты в сфере ЖКХ не только профессионально выполняют свои обязанности, но и активно участвуют в культурных мероприятиях, проводимых на территории региона.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что специалисты жилищно-коммунального хозяйства ежедневно работают над обеспечением комфорта и безопасности граждан, и их деятельность не ограничивается только профессиональными обязанностями.

Он отметил, что они делают значительный вклад в культурное и патриотическое воспитание молодежи, нацеливаясь на сохранение традиций, способствующих объединению граждан России.