Работники ЖКХ из Реутова стали призерами областного конкурса профмастерства

Областной конкурс «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства» прошел в Подмосковье. Несколько специалистов из Реутова заняли на нем первое и призовые места.

Участниками профессионального конкурса стали свыше 200 специалистов сферы ЖКХ. Команда из Реутова победила в номинации «Лучшая экипировка».

Все участники выступили более чем в десяти номинациях. Среди них «Электромонтер жилищного фонда», «Штукатур-маляр», «Слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования», «Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома», «Электрогазосварщик», «Машинист насосных станций» и другие.

Второе место в состязании маляров заняла Любовь Перепечина из управляющей компании «ЦС-Сервис» из Реутова. Серебряными призерами также стали плотник из реутовского РЭУ № 1- Игорь Пшеницын и электромеханик по лифтам Алексей Харитонов. Третье место завоевал дворник Мухаммади Рахмонов из РЭУ № 6.

Отметим, что на этом конкурсе работники сферы ЖКХ из Реутова регулярно становятся победителями.

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