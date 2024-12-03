Работники культуры Дмитрова и Твери обменялись опытом в ДК «Созвездие»

В Центральном дворце культуры «Созвездие» прошла встреча работников культуры Дмитровского округа и Тверской области. Участники обсудили опыт работы культурных учреждений и поделились идеями для развития.

Приветственное слово произнесла Юлия Зуева, представитель Министерства культуры Московской области. Она представила ключевые показатели работы Домов культуры, которые влияют на их рейтинг. Сотрудники «Созвездия» организовали для гостей экскурсию по учреждению, показав клубные формирования и рассказав о внутренней работе. Особое внимание уделили достижениям дворца, продемонстрировав видеоролик с успешными проектами.

По словам временно исполняющего полномочия главы Дмитровского округа Ивана Курданина, такие встречи важны для специалистов, ведь они не только помогают обмениваться опытом, но и становятся источником новых идей для улучшения культурной жизни регионов. В завершение мероприятия гости из Тверской области посетили Музей-заповедник «Дмитровский кремль», где узнали больше о культуре и истории Дмитровского края.

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