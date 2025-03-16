Работники сферы ЖКХ в Наро-Фоминске отметили профессиональный праздник
Работники ЖКХ отметили профессиональный праздник на площадке комплекса «Нара». Они провели турниры по различным видам спорта.
В программу спортивного мероприятия ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства вошли настольный теннис, перетягивание каната, гиревой спорт, армрестлинг и мини-футбол.
«Муниципальные бюджетные учреждения, ресурсоснабжающие организации присутствуют на спортивном празднике, который мы организуем в КСК „Нара“. Традиции этой уже более 10 лет», — сказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.
Перед награждением прошел спортивный парад, а также чествование чемпионов и призеров. Заместитель главы Наро-Фоминска Алексей Гусаков и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов вручили грамоты лучшим работникам в сфере ЖКХ.
«Глава, председатель Совета, общественные деятели поздравляют и благодарят сотрудников в ЖКХ за их работу», — добавил Геннадий Пензов.
От того, как работают «Водоканал», «Теплосеть», энергетики, «Мособлгаз» и другие структуры, зависит качество жизни населения городского округа. У сотрудников сферы ЖКХ нет выходных и праздников. Они трудятся по сменам, выезжают на аварии и происшествия, чтобы создать благоприятные условия в муниципалитете.
Отметим в 2025 году в Наро-Фоминске ожидается масштабная программа по модернизации теплосетевого хозяйства и водоснабжения, а в Апрелевке уже приступили к реконструкции очистных канализационных сооружений.