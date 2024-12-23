Работники сферы культуры в Дмитрове подвели итоги 2024 года

Итоги сферы культуры 2024 года подвели в Дмитрове. На мероприятии также поздравили отличившихся сотрудников.

Праздник прошел в зале Дмитровской детской школы искусств. Для гостей выступил сводный оркестр ЦДК «Созвездие» с попурри на музыку Штраусов.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что муниципалитет вошел в топ-3 Подмосковья по управлению социальной сферой по итогам 2024 года.

«Уважаемые работники культуры! Вы вносите в жизнь нашего округа красоту и искусство, дарите людям радость и хорошее настроение. Благодаря вам ни одно мероприятие не обходится без ярких и запоминающихся моментов. Я хочу пожелать вам в наступающем году ставить перед собой высокие цели, достигать их и продолжать радовать жителей нашего округа!» — сказал Иван Курданин, глава Дмитровского городского округа.

Глава округа Иван Курдин вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам учреждений культуры. Поздравили всех с наступающим Новым годом начальник управления культуры Виктор Михайлов и председатель Дмитровской территориальной организации профсоюза работников культуры Татьяна Черныш.