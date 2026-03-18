Областные учения противопожарно-спасательной службы провели в Подмосковье

В среду, 18 марта, сотрудники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в общеобластной тренировке по эвакуации людей. Учения были направлены на отработку навыков действий персонала и посетителей при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.

Личный состав пожарно-спасательных подразделений провел учения в учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта, образования и торгово-развлекательных комплексах в городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и муниципальном округе Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк рассказал, что в ежеквартальной тренировке были задействованы персонал учреждений и работники противопожарно-спасательной службы.

«По сценарию тренировки, в больницах, школах, Домах культуры и других учреждениях сработали системы оповещения. Услышав звуковую сирену, персонал сообщал о случившемся экстренным службам, и люди эвакуировались из зданий, при этом помогая детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья», — заключил Александр Голяк.