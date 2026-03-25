Подмосковные спасатели прошли тренировку в теплодымокамере

Во вторник, 24 марта, сотрудники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели плановое занятие в теплодымокамере. Учения состоялись в городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и в муниципальном округе Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк отметил, что главная цель тренировок — развить у пожарных психологическую стойкость и мышечную память. В экстремальных условиях, когда видимость ограничена дымом, а температура повышена из-за огня, важно действовать быстро и слаженно.

«Пройдя инструктаж по технике безопасности, работники противопожарно-спасательной службы надели дыхательные аппараты со сжатым воздухом и приступили к выполнению практических заданий», — рассказал Александр Голяк. Спасатели успешно справились с заданиями: обнаружили и спасли условно пострадавших, отключили электроэнергию, нашли и ликвидировали очаг возгорания. После этого они покинули тренировочный комплекс.

Александр Голяк подчеркнул, что подобные занятия являются неотъемлемой частью служебной деятельности и проводятся регулярно для обеспечения оперативного и эффективного реагирования на происшествия в Московской области.