Работники промпредприятия в Балашихе приняли участие в субботнике

Масштабный субботник, в котором приняли участие 35 работников предприятия «Криогенмаш» вместе с членами их семей, прошел в Балашихе. За время акции участникам удалось очистить 90 тысяч квадратных метров общественной территории, собрав при этом 21 кубический метр бытового мусора, сухой травы и веток.

Подобные мероприятия способствуют не только наведению порядка в городской среде, но и формированию культуры бережного отношения к окружающей природе. Сотрудники «Криогенмаша» отмечают, что совместные субботники помогают укрепить командный дух и дружеские связи внутри коллектива.

В дальнейшем компания планирует продолжать участие в экологических инициативах, направленных на улучшение городской среды. В числе возможных форматов — сортировка отходов и участие в других общественных проектах по благоустройству.

Экологическая ситуация требует совместных усилий как со стороны организаций, так и жителей города. Субботники остаются одним из эффективных способов внести свой вклад в сохранение природы и создание комфортных условий для жизни.