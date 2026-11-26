22 ноября Можайский полиграфический комбинат — флагман печатной отрасли Подмосковья — распахнул двери для необычной группы. Около 45 человек, членов Можайской территориальной организации профсоюза работников культуры и их детей, увидели полный цикл рождения книги.

Экскурсию для гостей провела заместитель начальника брошюровочно-переплетного производства Елена Горелова. Начальник отдела кадров Евгения Борисова оказала помощь в организации мероприятия.

«Такие выезды — это не просто знакомство с производством, это возможность показать нашим детям и коллегам, что за каждой книгой стоит труд десятков людей. Мы благодарны комбинату за открытость и надеемся, что подобные встречи станут доброй традицией», — отметила председатель Можайской территориальной организации профсоюза работников культуры Надежда Повалишина.

Участники экскурсии также поблагодарили организаторов за теплый прием и содержательный рассказ о том, как современные технологии превращают бумагу и краску в привычные всем книги.

«Смотреть на производство изнутри — всегда особый опыт. Это огромный механизм, который работает круглосуточно: тут одновременно и печатают тиражи, и ремонтируют цеха, и налаживают новое оборудование. После таких дней я особенно остро чувствую ценность того, что уже имею, и уважение к выбору каждого рабочего. Спасибо Надежде Сергеевне за то, что открыла для меня мир промышленного туризма», — сказала участница экскурсии Валерия Рахимова.