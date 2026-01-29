Работники Подольской больницы круглосуточно расчищают снег

В Подольске, на бульваре 65-летия Победы, с раннего утра идет активная борьба с последствиями снегопада. Сотрудники ОСП №4 Подольской областной клинической больницы начинают работы по расчистке снега уже в 5 часов утра. Они освобождают проходы к поликлинике и очищают ступеньки, используя лопаты и снегоуборщик.