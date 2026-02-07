Работники Подольска оперативно ликвидируют последствия циклона

С раннего утра на станции «МЦД Подольск» не прекращается работа по расчистке территории после ночного снегопада. С шести часов сотрудники, отвечающие за чистоту, активно очищают станцию.

Первоочередная задача — расчистка подъездных путей для автобусов и пассажирских остановок. Для оперативной уборки задействованы значительные силы: на станции работают 11 человек, три трактора, фронтальный погрузчик, пять самосвалов и две комбинированные дорожные машины (КДМ).

Дорожный мастер ООО «Подольская ДРСУ» Юрий Капашев отметил, что техника и персонал работают в усиленном режиме. Территорию не только расчищают, но и сразу посыпают, а снег оперативно вывозят.

Для скорейшей ликвидации последствий циклона в Подольске дополнительно привлечены рабочие силы.