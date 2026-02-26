Работники подмосковных ДК отправили гумпомощь коллегам в Белгородскую область

Дома культуры Подмосковья всего за неделю организовали сбор помощи для коллег из Белгородской области и их семей. Акцию организовали по инициативе регионального Министерства культуры и туризма.

К благотворительной кампании подключились десятки учреждений из разных округов. Координацию работы взяла на себя команда центрального сельского дома культуры «Ложки».

На собранные средства закупили предметы первой необходимости и необходимую технику. В гуманитарный груз включили шесть электрогенераторов (три мощностью 6,6 киловатта, один — восемь киловатт и два — 5,5 киловатта), 175 газовых баллонов для туристических плит, 74 портативных аккумулятора.

Кроме того, в Белгородскую область отправили около трех тонн питьевой воды, которую предоставило предприятие по выпуску безалкогольных напитков «Бобимэкс» и его руководители Сергей и Александр Бобылевы.

Доставить гуманитарную помощь в Белгород планируется 26 февраля.