Работники подмосковной компании — возчика ТКО повысили класс вождения

Еще девять водителей подмосковной транспортно-логистической компании по вывозу отходов получили второй квалификационный класс. Теперь в организации работают 96 сотрудников первого класса и 66 — второго, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

Наибольшее число специалистов с первыми двумя категориями трудится в Химках — 41 человек. Еще работают 34 таких исполнителя в Луховицах и 29 в Домодедове.

Напомним, что классификационный уровень устанавливается с первого по третий. Он указывает на профессионализм водителя. Присвоение нового статуса дает надбавку к зарплате и улучшает шансы трудоустройства.

Для повышения класса необходимо иметь непрерывный стаж работы в компании не менее года. Также учитываются совершенные ДТП, штрафы на нарушение ПДД и дисциплинарные взыскания.