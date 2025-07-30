Работники подмосковной компании — возчика ТКО повысили класс вождения

Еще девять водителей подмосковной транспортно-логистической компании по вывозу отходов получили второй квалификационный класс. Теперь в организации работают 96 сотрудников первого класса и 66 — второго, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.
Наибольшее число специалистов с первыми двумя категориями трудится в Химках — 41 человек. Еще работают 34 таких исполнителя в Луховицах и 29 в Домодедове.
Напомним, что классификационный уровень устанавливается с первого по третий. Он указывает на профессионализм водителя. Присвоение нового статуса дает надбавку к зарплате и улучшает шансы трудоустройства.
Для повышения класса необходимо иметь непрерывный стаж работы в компании не менее года. Также учитываются совершенные ДТП, штрафы на нарушение ПДД и дисциплинарные взыскания.
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