Росгвардейцы в Ногинске посетили Главный храм Вооруженных сил России

В Дни воинской славы работники и ветераны Одинцовского отдела вневедомственной охраны побывали в музейном комплексе «Дорога Памяти». Также в парке культуры и отдыха «Патриот» они прошли символический путь протяженностью 1418 шагов.

Также росгвардейцы посетили Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Экскурсовод провел группу по залам музея и рассказал о каждом дне Великой Отечественной войны. Посетители полностью погрузились в обстановку важных этапов сражения. Фотогалерея «Река времени» показала гостям информацию о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла и многих из тех, кто встал на защиту родины.

«В музее мы испытываем сильные эмоции и узнаем много новой информации. В галерее памяти удалось найти своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В храме было интересно выяснить, какие военные события отражены в его внутреннем убранстве», — поделился своими впечатлениями ветеран Николай Гуляев.

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