Работники музея в Лобне создали кормушку для птиц в виде водонапорной башни

Музей истории в Лобне воплотил давнюю задумку — соорудил кормушку для птиц в виде водонапорной башни знаменитого архитектора Шухова. Ее напечатали на 3D-принтере с основанием для корма.

Первыми опробовали кормушку синицы. Сотрудники музея надеются, что подобные сооружения появятся в сквере «Защитников Москвы» после реконструкции.

У водонапорной башни 1918 года постройки есть свой хранитель — персонаж Вохуш, который регулярно гуляет по городу и фотографируется с местными жителями. Музей поддерживает любые начинания по популяризации этого объекта. Сама организация была создана в 1981 году. Она располагается в доме № 2 на улице Жирохова.