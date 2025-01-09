Работники музея в Лобне создали кормушку для птиц в виде водонапорной башни

Музей истории в Лобне воплотил давнюю задумку — соорудил кормушку для птиц в виде водонапорной башни знаменитого архитектора Шухова. Ее напечатали на 3D-принтере с основанием для корма.
Первыми опробовали кормушку синицы. Сотрудники музея надеются, что подобные сооружения появятся в сквере «Защитников Москвы» после реконструкции.
У водонапорной башни 1918 года постройки есть свой хранитель — персонаж Вохуш, который регулярно гуляет по городу и фотографируется с местными жителями. Музей поддерживает любые начинания по популяризации этого объекта. Сама организация была создана в 1981 году. Она располагается в доме № 2 на улице Жирохова.
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