Работники Мособлводоканала достали 22 тонны отходов из канализации в октябре

Засоры канализационных сетей остаются одной из самых частых проблем, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники Мособлводоканала. Для их устранения используют специальную технику, что позволяет быстро восстановить работу систем. Только в октябре ликвидировали 1,5 тысячи засоров, а из труб извлекли более 22 тонн мусора.

Главной причиной подобных ситуаций специалисты называют человеческий фактор. В канализацию регулярно попадают предметы, которые для этого не предназначены — влажные салфетки, остатки еды, полиэтиленовые пакеты, тряпки и даже строительный мусор. Все это оседает на стенках труб, сужает проход и со временем полностью блокирует сток.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе более 50 водоканалов регулярно проводят промывку трубопроводов. Это помогает повысить их пропускную способность, предотвратить засоры и защитить сети от коррозии.

Последствия подобных засоров могут быть серьезными — от подтоплений улиц и дворов до загрязнения окружающей среды и увеличения расходов на ремонт сетей. Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют использовать мусорные контейнеры для твердых отходов, устанавливать защитные сетки на сливах и не сбрасывать в унитазы и раковины посторонние предметы.