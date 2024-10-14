Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившихся грибников

Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса четырех заблудившихся грибников. Пожилые супруги потерялись в Павловском Посаде, а мать с 10-летней дочерью — в чаще под Наро-Фоминском.

Старший смены спасателей Александр Шкотов рассказал, что по телефону 112 за помощью обратился 62-летний мужчина, который вместе с 60-летней женой потеряли ориентиры и не могли никак найти обратную дорогу домой.

«Спустя час поисков специалисты успешно нашли грибников и вывели их из леса. Медицинская помощь им не потребовалась», — пояснил Шкотов.

А мать с дочерью заблудились, сойдя с привычной тропинки.

«Прибыв в район поиска, спасатели начали подавать звуковые сигналы через громкоговорящее сигнальное устройство в автомобиле. К счастью, потерявшиеся услышали их сигнал. На спасательную операцию ушло не более двадцати минут», —рассказал Заместитель начальника территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Егор Ефимов.

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