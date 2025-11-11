Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса в Домодедове заблудившуюся пенсионерку

Работники 213-й и 214-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» помогли пожилой женщине выйти из леса в Домодедове. В службу экстренных вызовов позвонила 78-летняя жительница, сообщив, что потерялась в лесу неподалеку от Авиационного микрорайона. Женщина рассказала, что утром отправилась за грибами, но не смогла найти дорогу обратно.

Начальник 213-й пожарно-спасательной части Сергей Степин пояснил, что на поиски оперативно выехали спасатели и пожарные, к ним присоединились сотрудники полиции. По его словам, специалисты связались с пенсионеркой по телефону и уточнили, где она заходила в лес. Женщина помогла сузить круг поиска, указав, что проходила мимо бывшего детского лагеря.

Спасатели начали прочесывать территорию, подавая световые сигналы и откликаясь на звуки. Примерно через два часа пенсионерка увидела огни фонарей, но не смогла подойти из-за оврага. Спасатели попросили ее оставаться на месте, нашли женщину и вывели из леса.

По данным службы, пенсионерка была сильно уставшей, но медицинская помощь ей не потребовалась. Полицейские доставили ее домой.