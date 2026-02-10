Работники «Мособлпожспаса» успешно прошли аттестацию по использованию СИЗОД

Во вторник, 3 февраля, сотрудники территориальных управлений № 5, 6 и 8 Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» прошли аттестацию на право использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде. Мероприятие состоялось на базе 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 в Богородском городском округе.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк подчеркнул, что все работники, участвующие в тушении пожаров, обязаны иметь допуск на право ведения работ в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Аттестация состояла из двух блоков: теоретического и практического.

На теоретическом этапе в учебном классе 259-й пожарно-спасательной части сотрудники прошли устное собеседование, тестирование и письменно ответили на вопросы экзаменационных билетов. Они демонстрировали свои знания нормативных документов по газодымозащитной службе и решали тактические задачи по работе звеньев в задымленной среде.

В ходе практической части члены аттестационной комиссии оценили навыки работников противопожарно-спасательной службы в правильности проведения боевой проверки и выполнение приемов по включению в средства индивидуальной защиты органов дыхания. Также было проведено медицинское обследование и проверка готовности газодымозащитников к работе в дыхательных аппаратах.

Все 33 участника экзамена успешно справились с испытаниями и подтвердили свою квалификацию.