Работники «Мособлпожспаса» убрали поваленные из-за непогоды деревья

Работники территориальных управлений № 3, № 4, № 6, № 10 и № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли устранить последствия непогоды в регионе. Работы прошли в ночь с 21 на 22 ноября.

Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин сообщил, что в четверг вечером ураган вызвал значительные неприятности для жителей региона. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило множество сообщений о поваленных деревьях. Пожарно-спасательные службы оперативно выезжали на помощь гражданам.

Щетинин отметил, что из-за шквалистого ветра в нескольких городских округах перекрыли движение на дорогах. Сильный ветер оборвал линии электропередач, повредил крыши зданий и автомобили.

В Сергиево-Посадском округе на территории детского сада упало дерево, а на одной из оживленных улиц упавшая липа повредила сразу четыре автомобиля и оборвала провода уличного освещения. В Богородском городском округе специалисты оперативно выехали на вызов, поступивший от жителей дома, с которого ветер снес часть кровли.

В Лотошине сотрудники ГКУ убрали более 50 поваленных деревьев, которые препятствовали движению на дорогах в окрестностях нескольких деревень. Похожие работы провели в городских округах Егорьевск и Ступино, где работники службы распилили стволы деревьев и убрали бревна и крупные ветки. Благодаря этим действиям автомобильное движение на затрудненных участках было восстановлено.