Работники «Мособлпожспаса» сняли застрявшее кольцо с пальца пенсионерки

Работники 254-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли пожилой женщине, у которой на пальце застряло кольцо. Инцидент произошел в Павловском Посаде.

Как сообщил начальник части Денис Косов, жительница города пришла к спасателям самостоятельно после того, как не смогла снять украшение. Спасатели осмотрели руку и заметили, что палец уже немного опух, а кольцо впилось в кожу.

После того как специалисты зафиксировали руку, они аккуратно разрезали украшение кольцерезом и сняли его, не повредив кожу. Медицинская помощь женщине не потребовалась. Пенсионерка поблагодарила спасателей за профессионализм и оперативность.