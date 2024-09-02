Работники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности в детсаде в Домодедове

Работники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для воспитанников детского сада «Дельфин» в Домодедове. Ребятам рассказали о профессии пожарного и показали оснащение пожарной автоцистерны.

По словам начальника 213-й пожарно-спасательной части Сергея Степина, спасатели напомнили детям правила пожарной безопасности.

«Дети увлеченно рассматривали средства индивидуальной защиты, боевую одежду пожарного, аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Но самым запоминающимся для детей стала ликвидация условного пожара с помощью ручного ствола, к тому же все желающие смогли принять участие в процессе сворачивания рукавной линии», — пояснил Степин.

Он добавил, что все ребята получили от специалистов листовки с важной и полезной информацией о правилах пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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